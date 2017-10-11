لحملة الثانوية .. 500 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف في الهيئة الملكية

أعلنت وحدة التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن عقد لقاء وظيفي لحملة مؤهل الثانوية العامة لشغل عدد (500) فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف لدى شركة أركاد في مدينة الجبيل الصناعية وضواحيها.

واشترطت على المتقدم:

– توفر نسخة من الشهادة الثانوية العامة عند حضور اللقاء بشرط أن لا تقل النسبة عن 75%.

– أن لا تقل درجة اختبار قياس عن 65%.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 24 سنة.

– أن لا يكون لدى المتقدم دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– توفير نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

وفيما يتعلق بمعلومات ومزايا البرنامج:

– المسمى الوظيفي (فني).

– فترة التدريب 24 شهراً في المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء (NITI).

– يمنح المتدرب خلال فترة التدريب راتب 3000 ريال.

– يمنح المتدربين في مرحلة التوظيف بمشاريع أركاد بالجبيل الصناعية وضواحيها رواتب لا تقل عن 4500 ريال.

– توفير تأمين طبي.

وأشارت إلى أن التقديم مباشرة خلال اللقاء الوظيفي بمركز المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية خلال الفترة من غداً الثلاثاء 1439/1/20هـ حتى الخميس 1439/1/22هـ (الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017م).