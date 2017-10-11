 بعد إعلان انفصال كتالونيا.. مصير برشلونة فى الدوري الإسباني “مجهول” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد إعلان انفصال كتالونيا.. مصير برشلونة فى الدوري الإسباني “مجهول”

بعد إعلان انفصال كتالونيا.. مصير برشلونة فى الدوري الإسباني “مجهول”
المناطق - وكالات

يبدو أن قرار إقليم كتالونيا الانفصال عن مملكة إسبانيا، ستكون له عواقب وخيمة على الفرق التابعة للإقليم، حيث انتشرت الأقاويل فى الفترة الماضية، أن برشلونة سيغادر الدوري الإسباني وينضم إلى أي دوري آخر.

وسيتسبب هذا القرار فى ضياع قوة وهيبة الدوري الإسباني، الذي يقاتل فيه قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، على البطولة.

وأشارت بعد التقارير الصحيفة إلى أن فريق برشلونة سيلعب فى الدوري الفرنسي مثلما فعل فريق موناكو التابع لإمارة موناكو.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن فريق برشلونة سوف يستمر فى بطولتي الدوري الإسباني، وكأس الملك، فى حالة انضمام إقليم كتالونيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وواصلت أن إدارة فريق برشلونة تنتظر أن يتوصل الطرفان (كتالونيا وإسبانيا) إلى حل، ليحمي مصالح الشعب الإسباني، بما فيهم مصالح الأندية التابعة للإقليم.

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