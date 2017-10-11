شاهد.. هذا الحيوان الغامض خرج من الحمام .. فأثار ذعر أصحاب المنزل

رصد شريط فيديو لحظة خروج حيوان ضخم غامض من حمام منزل في مدينة ألور ستار بماليزيا، ما أثار الرعب في قلوب سكانه، قبل أن يتبين أن المخلوق ليس مفترسا.

وقال مصور الفيديو إنه تفاجئ بخروج الحيوان من الحمام أثناء جلوسه في منزله، مشيرا إلى أن الحيوان يشبه الثعبان في الشكل لكنه مختلف عنها في الخصائص، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار “البريطانية الثلاثاء.

وأضاف زول أنيب، القاطن بمدينة ألور ستار شمالي ماليزيا، أن طول الحيوان يبلغ مترين وله رأس صغير للغاية. وأشار إلى أنه لم يكن عدوانيا فلم يهاجم أحدا في المنزل لعدم وجود أسنان له.

ورجح أنيب أن الحيوان الضخم ولد في مستنقعات الأرز المحيطة بالمنزل، لكنه نما في أنابيب الصرف الصحي. وفي النهاية وضع الرجل الماليزي الحيوان في كيس وألقى به في نهر قريب.