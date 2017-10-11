 هاتريك “ميسي” يطير بالأرجنتين إلى مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هاتريك “ميسي” يطير بالأرجنتين إلى مونديال روسيا

هاتريك “ميسي” يطير بالأرجنتين إلى مونديال روسيا
المناطق - وكالات

ليلة أخرى من ليال التألق للنجم ليونيل ميسي كانت كفيلة بوضع منتخب التانغو في صفوف الفرق المسافرة إلى روسيا للمشاركة في مونديال 2018 الصيف المقبل، بعد الفوز خارج الديار على الإكوادور

المباراة التي انتهت بتقدم الأرجنتين 3-1 شهدت تسجيل الهاتريك الأغلى للبرغوث ميسي في مسيرته مع منتخب بلاده في التصفيات التي كانت غير موفقة للتانغو بشكل عام حيث كان حتى الجولة الأخيرة خارج دائرة الفرق الـ5 الأولى المتأهلة عن قارة أمريكا الجنوبية.

وبدأت المباراة بشكل كارثي للضيوف حيث تعرضت شباكهم لهدف مباغت وفي الدقيقة الأولى بقدم روماريو إيبارا وهو ما كان سيجعل المنتخب الأرجنتيني يفقد التوازن والتأهل معا وهو حامل اللقب عامي 1978 و 1986.

ميسي الذي يؤخذ عليه أنه يقدم أداء مغايرا وسلبيا مع المنتخب مقارنة بمسيرته مع ناديه برشلونة، غيّر هذه الانطباع تماما بعد أخذه المبادرة وقيادته لزملائه الضائعين بمفرده في المباراة مسجلا 3 أهداف وبمجهود فردي في الدقائق 11 و 18 و 62.

وارتقت الأرجنتين إلى المركز الثالث في التصفيات خلف البرازيل والأوروغواي برصيد 28 نقطة.

وفي النتائج اللافتة الأخرى من تصفيات أمريكا الجنوبية أقصت البرازيل فريقا عريقا عن المونديال وهو المنتخب التشيلي حامل لقب بطل القارة بفوزها عليه بثلاثية نظيفة.

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