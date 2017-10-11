 النفط يرتفع 2 بالمائة بفعل “عودة التوازن” إلى السوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع 2 بالمائة بفعل “عودة التوازن” إلى السوق

النفط يرتفع 2 بالمائة بفعل “عودة التوازن” إلى السوق
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط بنحو إثنين في المئة مدعومة بتعليقات من منظمة أوبك وشركات تجارية بأن السوق تستعيد توازنها بعد سنوات من تخمة في المعروض العالمي من الخام.
وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 82 سنتا أو 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 56.61 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأميركي 1.34 دولار أو 2.7 في المئة لتغلق عند 50.92 دولار.

وأبدى منتجون رئيسيون للنفط ثقة متزايدة في أن السوق تستعيد توزانها بوتيرة سريعة بفضل خفض الإمدادات ونمو أقوى من المتوقع في الطلب العالمي.

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