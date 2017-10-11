 تأهل تاريخي لبنما.. وأمريكا تغيب عن المونديال لأول مرة منذ 30 عاما! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تأهل تاريخي لبنما.. وأمريكا تغيب عن المونديال لأول مرة منذ 30 عاما!

تأهل تاريخي لبنما.. وأمريكا تغيب عن المونديال لأول مرة منذ 30 عاما!
المناطق - وكالات

حجز منتخب بنما بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2-1 على كوستاريكا في الجولة الأخيرة من تصفيات الكونكاكاف.

 وحملت الجولة الأخيرة تغييرات كبيرة في سلم ترتيب المجموعة حيث لحق المنتخب البنمي بنظيريه المكسيكي والكوستاريكي في النهائيات بينما احتل منتخب هندوراس المركز الرابع في التصفيات بفوزه 3 / 2 على ضيفه المكسيكي وخسارة المنتخب الأمريكي أمام مضيفه الترينيدادي 1 / 2 في مباراتين أخريين بالجولة نفسها.

ورفع منتخب بنما رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام نظيره الهندوراسي الذي يخوض الملحق العالمي الفاصل أمام المنتخب الأسترالي المتأهل من الملحق الآسيوي.

وفي المقابل، ودع المنتخب الأمريكي التصفيات بالهزيمة أمام ترينيداد وتوباغو ليغيب عن النهائيات بعدما احتل المركز الخامس في جدول التصفيات برصيد 12 نقطة وبفارق ست نقاط أمام ترينيداد.

وستغيب أمريكا عن كأس العالم لأول مرة منذ 1986.

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