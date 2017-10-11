 المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكما يلغي حظر السفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكما يلغي حظر السفر

المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكما يلغي حظر السفر
المناطق - وكالات

أسقطت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، حكما لمحكمة استئناف ألغى حظرا سابقا للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترامب.

واتخذت المحكمة قرارا في واحدة من قضيتين تنظرهما، وتشمل دعوى رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في مارس/ آذار الماضي.

ولم تصدر المحكمة قرارا في طعن آخر منفصل، قدمته ولاية هاواي، وكانت المحكمة بالفعل قد قبلت الاستماع إليه. وتتضمن الدعوى أيضا طعنا على حظر منفصل، لدخول اللاجئين لمدة 120 يوما، لم ينته أجله حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أضافت، أواخر الشهر الماضي، كلا من كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد، إلى لائحة البلدان المشمولة بمرسومها الخاص بالهجرة، وذلك بسبب وجود “تقصير أمني” في هذه البلدان.

وسيدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة، حيث يحظر على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأمريكية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.

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