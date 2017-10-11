البنتاغون: التوتر مع تركيا لم يؤثر على عملياتنا وتنسيقنا العسكري

أعلن البنتاغون أن التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا لم يؤثر على العمليات، التي ينفذها الجيش الأمريكي، أو التنسيق العسكري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، العقيد روب ماننغ، في موجز صحفي عقده اليوم الثلاثاء بواشنطن: “نؤكد أن تركيا شريك في التحالف (الدولي لمحاربة داعش) وحليف مقرب في حلف الناتو”.

وتابع: “أستطيع تأكيد أن هذه التطورات الدبلوماسية لم تؤثر على عملياتنا أو وجودنا العسكري (في تركيا)، وتواصل القاعدة التركية في إنجرليك تنفيذ مهماتها بشكل كامل في دعم جهود الناتو والتحالف”.

وأضاف ماننغ مشددا أن عمليات “التحالف الدولي لمحاربة داعش المنطلقة من قاعدة إنجرليك، وغيرها من المنشآت التركية، يتم تنسيقها عن كثب وتحظى بدعم كامل من شركائنا الأتراك، وسيستمر التنسيق عن كثب بخصوص أنشطتنا المشتركة والمنفصلة”.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تشهد توترا كبيرا على خلفية اعتقال السلطات التركية، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، متين طوبوز، أحد موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول، بتهمة تورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أواسط يوليو/تموز من العام 2016، والذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة وتطالب تركيا بتسليمه إليها.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن النيابة العامة في اسطنبول تأكدت خلال التحقيقات من ارتباط الموظف الأمريكي بالمدعي العام التركي السابق، زكريا أوز، المعتقل حاليا، وبمديري شرطة سابقين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم غولن.

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة اعتقال أنقرة الموظف الأمريكي، معتبرة أن التهم الموجهة ضد موظف قنصليتها “لا أساس لها”.

واتخذت الحكومة الأمريكية، يوم الأحد، قرارا بتعليق منح التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا، الأمر الذي ردت عليه أنقرة بخطوة مماثلة بحق المواطنين الأمريكيين.

وأمس الاثنين قالت النيابة العامة في اسطنبول إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى “ن. م. ج”، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.