 البيت الأبيض: ترامب توصل لاستراتيجية شاملة بشأن إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: ترامب توصل لاستراتيجية شاملة بشأن إيران

البيت الأبيض: ترامب توصل لاستراتيجية شاملة بشأن إيران
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب توصل لقرار بشأن الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع إيران، بما في ذلك تحديد ما إذا كان سيصدق على الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب سيلقي خطابا نهاية الأسبوع الحالي، يعلن فيه استراتيجية التعامل مع إيران، وأنه سيحاول تأكيد ان الولايات المتحدة لديها سياسة واسعة للتعامل مع كل المشاكل التي تسببها إيران.

وكان ترامب قد قال إن إيران لم ترق إلى روح الاتفاق النووي، مضيفا: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا”، وذلك قبل أيام من إعلانه موقفه بشأن هذا الاتفاق.

وقال ترامب “لم يحترموا روح هذا الاتفاق” الموقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي يهدف الى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي: ” كان يجب أن نهتم بالتحديات في كوريا الشمالية وإيران منذ وقت طويل.”

وأكد ترامب أنه أبلغ القيادات العسكرية بإعداد خيارات عسكرية حسب الحاجة.

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