23 فريقا تأهل إلى كأس العالم.. و9 مقاعد شاغرة

مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة، وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقا، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.

فمنذ ساعات اختتمت تصفيات أميركا اللاتينية التي تأهل منها كل من البرازيل والأورغواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم، في حين تأهلت بيرو لتعلب ملحقا إضافيا مع نيوزيلاندا.

وفي تصفيات أميركا الوسطى والمكسيك (الكونكاكاف) حقق منتخب بنما إنجازا كبيرا بالتأهل المباشر إلى المونديال العالمي، رفقة كل من المكسيك وكوستاريكا، في حين جاءت هندوراس في المركز الرابع من المجموعة وستواجه أستراليا في ملحق إضافي.

وفي تصفيات القارة الأوروبية، حسمت 9 فرق تأهلها إلى كأس العالم بعد أن تصدرت مجموعاتها وهي بلجيكا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.

وتأهل إلى الملحق الأوروبي 8 منتخبات هي السويد وسويسرا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا، وحسب القرعة التي ستجري 16 أكتوبر سينضم 4 من هؤلاء إلى المتأهلين من أوروبا.

وفي أفريقيا، بقيت جولة الحسم في التصفيات في نوفمبر المقبل، وقبل تلك الجولة ضمنت مصر ونيجيريا التأهل، في حين تحتاج كل من تونس والمغرب إلى التعادل فقط في المباراتين الأخيرتين للوصول إلى المونديال.

ومن آسيا التي انتهت تصفياتها في وقت مبكر، تأهلت كل من السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر.