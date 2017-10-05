 روبن يضع حدا لمسيرته الدولية بعد فشل تأهل هولندا للمونديال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كعكي يدعو للعمل على جعل مكة عاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول ٢٠٣٠ شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف مدير جامعة الطائف يفتتح المعرض التشكيلي لفنانات الطائف مقتل 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في شمال المكسيك انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء بماليزيا محافظ الخرج يستقبل رئيس وأمين الغرفة التجارية هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟ روبن يضع حدا لمسيرته الدولية بعد فشل تأهل هولندا للمونديال سفير اليمن بالأمم المتحدة: لن يتحقق السلام المستدام إذا لم تتوقف ايران عن التدخل في شئون اليمن والمنطقة إعلان الطوارئ في كاليفورنيا لمواجهة الحرائق الضخمة الأقمار الصناعية تكشف مواصلة إيران العمل على البرنامج النووي العسكري البنك السعودي الفرنسي يحقق في وقوع تجاوزات بحوافز عدد من موظفيه

روبن يضع حدا لمسيرته الدولية بعد فشل تأهل هولندا للمونديال

روبن يضع حدا لمسيرته الدولية بعد فشل تأهل هولندا للمونديال
المناطق - وكالات

أعلن الدولي الهولندي آريين روبن وضع حد لمسيرته مع منتخب بلاده إثر الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وخاض روبن 96 مباراة بقميص المنتخب الهولندي سجل خلالها 37 هدفا، وكان أول ظهور له مع منتخب بلاده عام 2003 أمام البرتغال.

وفشلت هولندا في التأهل إلى المونديال أو إلى الملحق الأوروبي رغم فوزها في المرحلة الأخيرة على السويد بثنائية روبن بالذات.

ورغم الفوز بقي المنتخب الهولندي ثالث المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب السويد الثاني الذي سيخوض الملحق الأوروبي، و4 نقاط عن فرنسا الأولى والتي حجزت مكانها في مونديال روسيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>