 هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟ روبن يضع حدا لمسيرته الدولية بعد فشل تأهل هولندا للمونديال سفير اليمن بالأمم المتحدة: لن يتحقق السلام المستدام إذا لم تتوقف ايران عن التدخل في شئون اليمن والمنطقة إعلان الطوارئ في كاليفورنيا لمواجهة الحرائق الضخمة الأقمار الصناعية تكشف مواصلة إيران العمل على البرنامج النووي العسكري البنك السعودي الفرنسي يحقق في وقوع تجاوزات بحوافز عدد من موظفيه بدانة الأطفال والمراهقين قفزت 10 أضعاف في 40 عاماً تطبيق “حماية الأجور” إلزامياً على المنشآت التي تزيد عمالتها على 40 من بداية نوفمبر بالفيديو.. وزير خارجية العراق يتمنى التوفيق لجلال طالباني في مجلس عزائه! مزرعة رياح في المحيط الأطلسي تكفي لتزويد العالم بالطاقة روسيا توجه ضربة جديدة للبتكوين “الحرس الوطني” تودع راتب الشهرين في حسابات منسوبيها المرابطين بالحد الجنوبي

هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟

هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟
المناطق-يوسف المطيري

تقول بعض الروايات والمعلومات أن منطقة الشرق الأوسط ستتعرض لأسبوع ساخن من قبل أمريكا التي سيكون لها عدة قرارات وخطوات سياسية قريبة الوقوع.

وتضيف المعلومات أن إيران ستكون هي الهدف خلال الأسبوع الساخن المنتظر، وستكون هناك ثلاثة قرارات محتملة، سيتخذها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وربما تكون أولى هذه القرارات تنفيذ التهديد الأمريكي بوضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية في العالم وهو الأمر الذي صرح به عدد من المسئولين الأمريكيين في وقت سابق.

وثاني تلك القرارات المنتظرة ستتعلق بمليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني الذي لن يفر من الإدارة الأمريكية، وسيكون بعد الحرس الثوري في اللائحة السوداء.
ومن المتوقع أن يعقب تلك القرارات إعلان البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إضافة لإقرار المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران والحرس الثوري.
يذكر أن مصادر إعلامية نقلت أن ترامب وصف خلال مأدبة عشاء مع قادة عسكريين أمريكيين الخميس الماضي في واشنطن، الأجواء السياسية الحالية بأنها “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.
وخلال اللقاء قال ترامب أنه سيتخذ الأسبوع المقبل قراره النهائي بشأن كيفية التعامل مع طهران، في إشارات على أن إدارته سوف تصنف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.
من جهة أخرى قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي، “توم بوسيرت” أن “حزب الله” الإرهابي اللبناني لا يزال يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي ودول منطقة الشرق الأوسط وخارجها، داعيا العالم إلى مواجهة “النظام الديكتاتوري” في طهران.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>