هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟

تقول بعض الروايات والمعلومات أن منطقة الشرق الأوسط ستتعرض لأسبوع ساخن من قبل أمريكا التي سيكون لها عدة قرارات وخطوات سياسية قريبة الوقوع.

وتضيف المعلومات أن إيران ستكون هي الهدف خلال الأسبوع الساخن المنتظر، وستكون هناك ثلاثة قرارات محتملة، سيتخذها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وربما تكون أولى هذه القرارات تنفيذ التهديد الأمريكي بوضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية في العالم وهو الأمر الذي صرح به عدد من المسئولين الأمريكيين في وقت سابق.

وثاني تلك القرارات المنتظرة ستتعلق بمليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني الذي لن يفر من الإدارة الأمريكية، وسيكون بعد الحرس الثوري في اللائحة السوداء.

ومن المتوقع أن يعقب تلك القرارات إعلان البيت الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إضافة لإقرار المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران والحرس الثوري.

يذكر أن مصادر إعلامية نقلت أن ترامب وصف خلال مأدبة عشاء مع قادة عسكريين أمريكيين الخميس الماضي في واشنطن، الأجواء السياسية الحالية بأنها “الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وخلال اللقاء قال ترامب أنه سيتخذ الأسبوع المقبل قراره النهائي بشأن كيفية التعامل مع طهران، في إشارات على أن إدارته سوف تصنف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.

من جهة أخرى قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي، “توم بوسيرت” أن “حزب الله” الإرهابي اللبناني لا يزال يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي ودول منطقة الشرق الأوسط وخارجها، داعيا العالم إلى مواجهة “النظام الديكتاتوري” في طهران.