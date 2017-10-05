 محافظ الخرج يستقبل رئيس وأمين الغرفة التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل رئيس وأمين الغرفة التجارية

محافظ الخرج يستقبل رئيس وأمين الغرفة التجارية
المناطق - الخرج
استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء 20/01/1439هـ بمكتبه بالمحافظة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب والأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج حيث رحب المحافظ بالمهندس شويمي ونقل له مباركة أعضاء المجلس ومنسوبي غرفة الخرج بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشر وتعيينه محافظاً لمحافظة الخرج داعياُ الله التوفيق والسداد في خدمة المحافظة وأهاليها وقراها .
وحث محافظ الخرج رئيس مجلس الإدارة والامين العام بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الاهلي بتكاتف واستمرارية العمل والتطوير بما يخدم النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والتجاري بمحافظة الخرج , مشدداً على العمل الجماعي للوصول إلى الأهداف المنشودة .
كما أضاف آل كتاب بأن الخطة المستقبلية والرؤية الاستراتيجية 2030 التي وضعتها حكومتنا الرشيدة تعتمد كلياً على تفعيل دور رجال الأعمال وتنشيط الدور الاستثماري والتجاري في المملكة ، ومحافظة الخرج ولله الحمد توجد بها ثروة استثمارية تجارية كبيرة لما فيه خدمة الوطن والمواطن .
كما قدم آل كتاب شكره لمحافظ الخرج على حُسن الاستقبال وتوجيهاته وتشجيعه لأعمال مجلس الادارة ، موضحاً أن الغرفة التجارية والصناعية بالخرج تسعى دائماً إلى تقديم ما هو مفيد ويخدم رجال الأعمال بالمحافظة على أكمل وجه مرحباً بتعاون الجهات الحكومية والأهلية بما يعود على المحافظة بالنفع .
وفي نهاية الزيارة عبر المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج والامين العام على هذه الزيارة المباركة متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

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