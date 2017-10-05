انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء بماليزيا

قالت الشرطة الماليزية أن إنفجاراً وقع يوم أمس في موقع إنشاءات خاص بالمسار الجديد لأحد القطارات في محطة بندر ماليزيا وأسفر عن جرح ثلاثة من العمالة وصفت جراحهم بالخطيرة.وأكد رئيس شرطة كوالالمبور أن الانفجار سببه قنبلة قديمة، ويعتقد أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، حيث انفجرت خلال أعمال البناء في المحطة.

وأضاف أن الحادث وقع في ساعات المساء، وأدى إلى إصابة 3 عمال أجانب من بنغلاديش بجراح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى كوالالمبور العام للعلاج.

فيما هرعت قوات إدارة الدفاع المدني والإنقاذ إلى موقع الإنفجار .