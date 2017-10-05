مقتل 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في شمال المكسيك

قتل 13 شخصاً على الأقل وأصيب 25 آخرين بينهم ثمانية بحالة خطيرة في أحداث شغب، أمس، شارك بها نحو 250 نزيلاً بسجن في شمال المكسيك.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن، ألدو فاسي: “إن الشرطة قامت بضبط الوضع في سجن كاديريتا في ولاية نويفو ليون، الذي أظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً منبعثاً من أسطحه جراء أعمال الشغب”.

يشار إلى أن أعمال الشغب في سجون المكسيك شائعة، حيث قتل 28 شخصاً في يوليو في أعمال عنف بسجن أكابولكو.