مدير جامعة الطائف يفتتح المعرض التشكيلي لفنانات الطائف

افتتح معالي مدير جامعة الطائف الاستاذ الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان،، فعاليات المعرض التشكيلي النسائي “سكتش آرت 1” الذي تقيمه جمعية الثقافة والفنون بالطائف، وذلك بمقر الجمعية.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي, أن المعرض يأتي كاحد برامج لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية لهذا العام في اطار دعم المواهب الشابة والفنانين والفنانات اصحاب الخبرة في انتاج جديد يعرض لاول مره لمجموعة فنية شابه قدمت اعمال متباينه في المواضيع والاتجاهات جاءت كباقة لونية فنية غنية منوعة ، ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المعرض سيستقبل الزوار يومياً من الساعة 6 والنصف حتى الساعة 9 والنصف مساءً،
وتم تحديد الأيام الخاصة بالزيارات النسائية للمعرض خلال الفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري. وقدمت فنانات الطائف في المعرض اكثر من ثلاثين بواقع عمل لكل فنانه باساليب فنية متنوعة جمعت اكثر من جيل من الفنانات ، كما صاحب افتتاح المعرض أ مسية فنية طربية بقيادة الفنان الموسيقي سعد العاطف ومشاركة الفنان علاء حولدار وفرقة الجمعية الموسيقية.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي, أن المعرض يأتي كاحد برامج لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية لهذا العام في اطار دعم المواهب الشابة والفنانين والفنانات اصحاب الخبرة في انتاج جديد يعرض لاول مره لمجموعة فنية شابه قدمت اعمال متباينه في المواضيع والاتجاهات جاءت كباقة لونية فنية غنية منوعة ، ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المعرض سيستقبل الزوار يومياً من الساعة 6 والنصف حتى الساعة 9 والنصف مساءً،
وتم تحديد الأيام الخاصة بالزيارات النسائية للمعرض خلال الفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري. وقدمت فنانات الطائف في المعرض اكثر من ثلاثين بواقع عمل لكل فنانه باساليب فنية متنوعة جمعت اكثر من جيل من الفنانات ، كما صاحب افتتاح المعرض أ مسية فنية طربية بقيادة الفنان الموسيقي سعد العاطف ومشاركة الفنان علاء حولدار وفرقة الجمعية الموسيقية.
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