 شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف مدير جامعة الطائف يفتتح المعرض التشكيلي لفنانات الطائف مقتل 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في شمال المكسيك انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء بماليزيا محافظ الخرج يستقبل رئيس وأمين الغرفة التجارية هل يكون “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” الإرهابيين هدفاً لترامب؟ روبن يضع حدا لمسيرته الدولية بعد فشل تأهل هولندا للمونديال سفير اليمن بالأمم المتحدة: لن يتحقق السلام المستدام إذا لم تتوقف ايران عن التدخل في شئون اليمن والمنطقة إعلان الطوارئ في كاليفورنيا لمواجهة الحرائق الضخمة الأقمار الصناعية تكشف مواصلة إيران العمل على البرنامج النووي العسكري البنك السعودي الفرنسي يحقق في وقوع تجاوزات بحوافز عدد من موظفيه بدانة الأطفال والمراهقين قفزت 10 أضعاف في 40 عاماً

شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف

شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف
المناطق - عادل الزهراني
عقدت لجنة الخدمات العلاجية والوقائية للسجناء بمحافظة الطائف صباح أمس اجتماعها الرابع والعشرين، بإدارة الصحة العامة بالطائف، وبرئاسة مدير اللجنة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة،مطر بن عطية الزهراني.

وتمت مناقشة استعراض التوصيات بالاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والمطلوب تنفيذه خلال لعام الحلي 1439هـ، ومن خلال الاجتماع، تم مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية على السجون للوقوف على الاحتياجات المطلوبة للنزلاء، ومشاهدة الوضع الصحي والبيئي بالسجون.

وكذلك الاستمرار بدعم عيادات سجن الطائف بالأطباء والفنين من قبل صحة الطائف وتوجيه المراكز الصحية الأشرافية بكلاً من؛تربه والخرمة ورنيه بزيارة السجون بتلك المحافظات يومين بالأسبوع والكشف على النزلاء وتقديم الخدمة الطبيه لهم.

كما تم استعراض الخطة التوعوية التثقيفية الصحية لعام 1438هـ، وما تم تنفيذه منها من قِبل مسؤول التثقيف الصحي باللجنة عالي بن سعد الحارثي، حيث تم تنفيذ 44 محاضرة داخل سجون (الطائف- تربة- الخرمة- رنية) عن أضرار المخدرات ومضار التدخين وكذلك النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان والأمراض المعديه والمزمنه واستفاد من تلك المحاضرات أكثر من 3600 شخص  وبنسبه نجاح 100%.

وتم إعتماد خطة العام الحالي1439هـ وتهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

وأوصى الحاضرون باللجنة بتذليل الصعوبات وتضافر الجهود كل فيما يخصه بما يخدم المستفيدين ويحقق الأهداف المنشودة.

وحضر هذا الإجتماع أعضاء اللجنة وهم كل من: “العقيد سعيد بن ضيف الله العمري مدير العيادات اﻷستشاريه بقوى الأمن بالطائف، والعقيد صيدلي أحمد بن مسفرالزهراني مدير عيادات سجن الطائف، ومندوب أمانة الطائف باللجنة عبدالله بن زيد الشريف، والمقدم د.محمد بن فايز القرني مدير شعبه الأصلاح بسجن الطائف، وباقي الأعضاء من السجون وصحة الطائف.

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