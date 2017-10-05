شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف

عقدت لجنة الخدمات العلاجية والوقائية للسجناء بمحافظة الطائف صباح أمس اجتماعها الرابع والعشرين، بإدارة الصحة العامة بالطائف، وبرئاسة مدير اللجنة مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة،مطر بن عطية الزهراني.

وتمت مناقشة استعراض التوصيات بالاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والمطلوب تنفيذه خلال لعام الحلي 1439هـ، ومن خلال الاجتماع، تم مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية على السجون للوقوف على الاحتياجات المطلوبة للنزلاء، ومشاهدة الوضع الصحي والبيئي بالسجون.

وكذلك الاستمرار بدعم عيادات سجن الطائف بالأطباء والفنين من قبل صحة الطائف وتوجيه المراكز الصحية الأشرافية بكلاً من؛تربه والخرمة ورنيه بزيارة السجون بتلك المحافظات يومين بالأسبوع والكشف على النزلاء وتقديم الخدمة الطبيه لهم.

كما تم استعراض الخطة التوعوية التثقيفية الصحية لعام 1438هـ، وما تم تنفيذه منها من قِبل مسؤول التثقيف الصحي باللجنة عالي بن سعد الحارثي، حيث تم تنفيذ 44 محاضرة داخل سجون (الطائف- تربة- الخرمة- رنية) عن أضرار المخدرات ومضار التدخين وكذلك النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان والأمراض المعديه والمزمنه واستفاد من تلك المحاضرات أكثر من 3600 شخص وبنسبه نجاح 100%.

وتم إعتماد خطة العام الحالي1439هـ وتهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم.