نجم يوفنتوس “ديبالا” على أبواب ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، مع المدير الفني للريال، زين الدين زيدان، سبل تعزيز خط الهجوم حال رحيل الويلزي غاريث بيل عن سانتياغو برنابيو.

وأشارت القناة الرابعة الإسبانية أن ريال مدريد درس خلال الفترة الماضية العديد من الأسماء مثل بيير إيميريك أوباميانغ، هاري كين وأنطوان غريزمان ، لكنه استقر على باولو ديبالا.

وأفادت هذه وسائل إعلام إسبانية بأن النجم الأرجنتيني وافق على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل ، لكنه اشترط على الرئيس فلورنتينو بيريز اللعب أساسياً دائماً في أي مباراة يخوضها الريال.