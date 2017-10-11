 جمعية التنمية الأسرية تحتفل بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم فعالية يوم البيئة العربي بلدية القطيف : إغلاق 130 محلا و مليون ريال غرامات خلال عام محافظ صبيا يستقبل الدكتور المصيبيح تعليم تبوك يودع 5 ملايين ريال لـ141 معلماً متعاقداً جامعة عبد الرحمن بن فيصل تواصل حملاتها للتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي صحة تبوك تطلق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. الجمعة جمعية التنمية الأسرية تحتفل بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط لتفادي السرطان نجم يوفنتوس “ديبالا” على أبواب ريال مدريد دراسة تبرئ أبل من “اتهام خطير” طواحين الهواء في البحار كافية لتوليد الطاقة للعالم (فيديو) المفتي : أعداء الأمة يحسدونها على عقيدتها الخالصة وقيادتها الرشيدة التي تقودها بحكمة وخير

جمعية التنمية الأسرية تحتفل بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها

جمعية التنمية الأسرية تحتفل بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها
عادل الزهراني - مكة

رعى أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر مساء يوم الاربعاء حفل جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسها بإشراف مركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة .

تأسست الجمعية في عام ١٤١٠هـ على يد نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة من أجل المساهمة في النهوض وتحقيق الكفاية لأبناء الأسر المكية من حيث تسهيل كل العقبات التي قد تتعرض طريق المقبلين على الزواج.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم وبعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن الجمعية وأهدافها ورسالتها.

وقد تضمن تكريم مؤسيسها ورواد العمل فيها والداعمين لبرامجها وعلى رأسهم المؤسس فضيلة الشيخ عبدالله البسام رحمه الله والشيخ محمد السبيل رحمه الله

الجدير بالذكر مشاركة مركز التنمية الاجتماعية بمكة بركن تعريفي في المعرض المصور للتعريف بدور المركز وأهدافه وأهميته في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز الارشاد الاسري ومراكز ضيافة الاطفال الاهلية بالاضافة الى تنفيذ البرامج التنموية.

حضر الحفل عدد من المسؤلين في مكة المكرمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>