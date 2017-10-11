جمعية التنمية الأسرية تحتفل بمرور ٢٥ عاماً على تأسيسها

رعى أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر مساء يوم الاربعاء حفل جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسها بإشراف مركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة .

تأسست الجمعية في عام ١٤١٠هـ على يد نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة من أجل المساهمة في النهوض وتحقيق الكفاية لأبناء الأسر المكية من حيث تسهيل كل العقبات التي قد تتعرض طريق المقبلين على الزواج.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم وبعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن الجمعية وأهدافها ورسالتها.

وقد تضمن تكريم مؤسيسها ورواد العمل فيها والداعمين لبرامجها وعلى رأسهم المؤسس فضيلة الشيخ عبدالله البسام رحمه الله والشيخ محمد السبيل رحمه الله

الجدير بالذكر مشاركة مركز التنمية الاجتماعية بمكة بركن تعريفي في المعرض المصور للتعريف بدور المركز وأهدافه وأهميته في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز الارشاد الاسري ومراكز ضيافة الاطفال الاهلية بالاضافة الى تنفيذ البرامج التنموية.

حضر الحفل عدد من المسؤلين في مكة المكرمة.