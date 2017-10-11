 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط لتفادي السرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

150 دقيقة أسبوعيا من النشاط لتفادي السرطان نجم يوفنتوس “ديبالا” على أبواب ريال مدريد دراسة تبرئ أبل من “اتهام خطير” طواحين الهواء في البحار كافية لتوليد الطاقة للعالم (فيديو) المفتي : أعداء الأمة يحسدونها على عقيدتها الخالصة وقيادتها الرشيدة التي تقودها بحكمة وخير إعفاء المستثمرين السعوديين في أبوظبي من الرسوم.. ومعاملتهم كالمواطن الإماراتي أمريكا: “حزب الله” الإرهابي يقف وراء اغتيال “الحريري” تعرف على أسماء 9 شركات تأمين أوقفت نشاطها “مؤسسة النقد” دراسة: الحليب يحمى من السكتات القلبية كعكي يدعو للعمل على جعل مكة عاصمة للاقتصاد الإسلامي بحلول ٢٠٣٠ شهد مناقشة تفعيل عمل الجولات الميدانية للوقوف على احتياجات النزلاء لجنة الخدمات العلاجية والوقائية تعقد اجتماعها الـ24 بالصحة العامة بالطائف مدير جامعة الطائف يفتتح المعرض التشكيلي لفنانات الطائف

150 دقيقة أسبوعيا من النشاط لتفادي السرطان

150 دقيقة أسبوعيا من النشاط لتفادي السرطان
المناطق - وكالات

 أكدت منظمة الصحة العالمية في دراسة نشرت نتائجها أمس أن ممارسة نشاط بدني لساعتين ونصف ساعة أسـبوعياً أمـر ضـروري للوقايـة من السـرطان، لا سيما سرطان القولون والثدي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان إدواردو كاباز الذي أعد التوصيات مع منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان أنه “يمكن تفادي نحو 25% من أنواع سرطان الثدي والقولون بفضل النشاط البدني”.

وأوضح تيم أرمسترونج، من قسم الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي أمس إن “النشاط البدني المطلوب هو 150 دقيقة في الأسبوع”.

وأضاف أن هذا في متناول الجميع، ويوازي نحو 30 دقيقة من المجهود المعتدل مثل المشي 5 أيام أسبوعياً.

وأكد كازاب أن دور النشاط الجسدي في انتشار هذين النوعين من السرطان مثبت علمياً. وأشار إلى أن الخبراء يعتقدون أن النشاط البدني مهم لتجنب أنواع كثيرة من السرطان لم تتوافر بيانات بشأنها بعد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>