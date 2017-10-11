150 دقيقة أسبوعيا من النشاط لتفادي السرطان

أكدت منظمة الصحة العالمية في دراسة نشرت نتائجها أمس أن ممارسة نشاط بدني لساعتين ونصف ساعة أسـبوعياً أمـر ضـروري للوقايـة من السـرطان، لا سيما سرطان القولون والثدي.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان إدواردو كاباز الذي أعد التوصيات مع منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان أنه “يمكن تفادي نحو 25% من أنواع سرطان الثدي والقولون بفضل النشاط البدني”.

وأوضح تيم أرمسترونج، من قسم الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي أمس إن “النشاط البدني المطلوب هو 150 دقيقة في الأسبوع”.

وأضاف أن هذا في متناول الجميع، ويوازي نحو 30 دقيقة من المجهود المعتدل مثل المشي 5 أيام أسبوعياً.

وأكد كازاب أن دور النشاط الجسدي في انتشار هذين النوعين من السرطان مثبت علمياً. وأشار إلى أن الخبراء يعتقدون أن النشاط البدني مهم لتجنب أنواع كثيرة من السرطان لم تتوافر بيانات بشأنها بعد.