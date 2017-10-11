صحة تبوك تطلق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. الجمعة

يدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بعد مغرب غد الجمعة بمجمع الراقي مول التجاري ، فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والمعرض التوعوي المصاحب للتعريف بسرطان الثدي وأعراضه والعوامل المسببة والمساعدة له وإبراز أهمية الكشف المبكر لهذا المرض .

وأشارت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي الى أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء في كافة أنحاء العالم، وأنه اذا ماتم اكتشافه وعلاجه مبكراً فإن نسبة الشفاء قد تصل إلى أكثر من 95% وأن سرطان الثدي هو أحد أنواع السرطان المتوفر له وسيلة فعالة للكشف المبكر وهي تصوير الثدي بالأشعة (الماموغرام) والذي يكشف المرض في مراحله الأولى .