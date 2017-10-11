جامعة عبد الرحمن بن فيصل تواصل حملاتها للتبرع بالدم لجنود الحد الجنوبي

الدمام- منال الدوسري في إطار حملاتها المستمرة لدعم جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي ودعم المجهود الحربي أختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أمس الأول حملة التبرع بالدم التي استمرت 5 أيام وشملت منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس .

ولفت مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش الى أن الجامعة درجت على تقديم ما تستطيعه من دعم لدعم المجهود الحربي للدفاع عن الوطن وهو أقل مساهمة يمكن تقديمها في هذا الشأن بعد الاحتفال باليوم الوطني المجيد و إيماناً بدور الجامعة في تشجيع منسوبيها على البذل والعطاء لمن يدفع عن بلدنا الاخطار ليكون لكل منتسب للجامعة عضواً فاعلا في أمن واستقرار هذا الوطن الغالي .

بدوره قال استشاري امراض الدم رئيس بنك الدم وطب نقل الدم في المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور فيصل الزهراني ان الحملة هي ضمن سلسلة حملات تقيمها الجامعة باستمرار عبر سيارات وحدة الدم المتنقلة وبمشاركة مشروع التبرع بالدم الطلابي ( حياة ) ، بالتعاون مع بنك الدم و طب نقل الدم بالمستشفى الجامعي بالخبر و إدارة العلاقات العامة والاعلام .

واشار د. الزهراني ان مشاركة بنك الدم من خلال وحدة التبرع بالدم تهدف لزيادة أعداد المتبرعين حيث يتم الوصول الى المتبرع في موقعه ، منوها الى أن الهدف هو مساعدة الجميع لتقديم الخدمة للجرحى والمرضى والمحتاجين للدم .