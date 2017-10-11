 تعليم تبوك يودع 5 ملايين ريال لـ141 معلماً متعاقداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يودع 5 ملايين ريال لـ141 معلماً متعاقداً

تعليم تبوك يودع 5 ملايين ريال لـ141 معلماً متعاقداً
المناطق - تبوك - تهاني الجهني:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتعاقدين سابقاً ممن انتهت خدمتهم في مدارس المنطقة خلال الأعوام الماضية.
وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي أنه تم الانتهاء من إجراءات إيداع مبلغ ( 5120732 ) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف وسبعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً في حسابات المعلمين المتعاقدين سابقاً والذين بلغ عددهم ( 141) معلماً تمثل مستحقات نهاية خدمتهم، منوهاً بمتابعة المدير العام للتعليم وتوجيهه بسرعة صرف المبالغ للمعلمين بعد اعتمادها من الوزارة.

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