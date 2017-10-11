محافظ صبيا يستقبل الدكتور المصيبيح

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة في مكتبه قبل ظهر اليوم الأربعاء الدكتور سعود بن صالح المصيبيح المستشار التربوي والإعلامي بحضور رئيس البلدية الأستاذ سفر بن سعد الشهراني ومدير الشرطة الرائد صالح بن محمد آل كليب بمناسبة زيارته الحالية للمحافظة للمشاركة في فعاليات برنامج

” بناء القيم وتوجيه السلوك ” الذي تنظمه إدارة تعليم صبيا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان منوهاً بتفاعل التربويين والإعلاميين مع هذه المبادرة الرائدة والمفيدة لأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات،

ومن جانبه أعرب د.المصيبيح عن سعادته بزيارة صبيا وتقديره لاهتمام ومتابعة المحافظة للأنشطة التعليمية.