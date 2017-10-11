 القريع بني مالك بين جمال الطبيعة ونقص الخدمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القريع بني مالك بين جمال الطبيعة ونقص الخدمات

القريع بني مالك بين جمال الطبيعة ونقص الخدمات
المناطق _ عادل الزهراني

يقع مركز القريع بني مالك جنوب محافظة الطائف ويتبع إداريا لمحافظة ميسان وهو أحد مراكز بلاد بني مالك في السراة إضافة إلى مركز حداد ويرأس المركز الأستاذ محمد الحكمي أحد شباب الوطن الطموح .
ويبعد عن الطائف حوالي 150 كلم تقريبا وتمتاز بمناظرها الخلابة ويعد من المناطق السياحية الجميلة ويتميز بجمال الطبيعة وبأجوائه الرائعة في فصل الصيف ويكتسي بالخضرة طوال أيام السنة . وتشتهر بإنتاج وزراعة أفضل الخضروات والفواكه وخاصة العنب والرمان والورقيات بصفة عامة وكذلك اللوز البجلي والعسل والسمن البلدي .
ويشتهر اقتصاديا بهذا المركز الإداري سوق الأربعاء الذي يباع فيه المواشي والمنتجات الزراعية والحيوانية .
ويوجد بمركز القريع بني مالك العديد من المواقع السياحية و التي تحتاج الى الاهتمام  أكثر مما هو حاصل وذلك بتوفير الخدمات البلدية بشكل أوسع من إنارة وسفلتة وعناية واهتمام وتوفير حدائق ومرافق عامة ومتنزهات متكاملة وغيرها . ويحتاج المركز لتوسعة الطرق وعمل طرق مزدوجة وكذلك توريد المياه لشحها ببني مالك عامة لكي لايحرم الأهالي والزائرين من جمال طبيعتها الخلابة . وكذلك من الضروري توفير فروع للكليات والمعاهد العلمية للحد من الهجرة للمدن الكبيرة .
الجدير بالذكر أن مركز القريع بني مالك يعتبر طبيعة بكر ولم تستغل سياحيا وقد تكون مستقبلا وجهة سياحية جميلة إذا تم التخطيط لها وتبنيها من قبل الجهات ذات العلاقة .

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    فهد

    وين المنظار في بني مالك . حتى الابار جافه ولايوجد فيها احد حتى اهلها تركوها وهاجروا خليك عندك مصداقيه في نقل الخبر

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  2. ١
    احمد

    لا طبيعه ولاشي في القريع

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