القريع بني مالك بين جمال الطبيعة ونقص الخدمات

يقع مركز القريع بني مالك جنوب محافظة الطائف ويتبع إداريا لمحافظة ميسان وهو أحد مراكز بلاد بني مالك في السراة إضافة إلى مركز حداد ويرأس المركز الأستاذ محمد الحكمي أحد شباب الوطن الطموح .

ويبعد عن الطائف حوالي 150 كلم تقريبا وتمتاز بمناظرها الخلابة ويعد من المناطق السياحية الجميلة ويتميز بجمال الطبيعة وبأجوائه الرائعة في فصل الصيف ويكتسي بالخضرة طوال أيام السنة . وتشتهر بإنتاج وزراعة أفضل الخضروات والفواكه وخاصة العنب والرمان والورقيات بصفة عامة وكذلك اللوز البجلي والعسل والسمن البلدي .

ويشتهر اقتصاديا بهذا المركز الإداري سوق الأربعاء الذي يباع فيه المواشي والمنتجات الزراعية والحيوانية .

ويوجد بمركز القريع بني مالك العديد من المواقع السياحية و التي تحتاج الى الاهتمام أكثر مما هو حاصل وذلك بتوفير الخدمات البلدية بشكل أوسع من إنارة وسفلتة وعناية واهتمام وتوفير حدائق ومرافق عامة ومتنزهات متكاملة وغيرها . ويحتاج المركز لتوسعة الطرق وعمل طرق مزدوجة وكذلك توريد المياه لشحها ببني مالك عامة لكي لايحرم الأهالي والزائرين من جمال طبيعتها الخلابة . وكذلك من الضروري توفير فروع للكليات والمعاهد العلمية للحد من الهجرة للمدن الكبيرة .

الجدير بالذكر أن مركز القريع بني مالك يعتبر طبيعة بكر ولم تستغل سياحيا وقد تكون مستقبلا وجهة سياحية جميلة إذا تم التخطيط لها وتبنيها من قبل الجهات ذات العلاقة .