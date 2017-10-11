 افتتاح متجر زادكم الاستهلاكي لجمعية زادكم التعاونية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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افتتاح متجر زادكم الاستهلاكي لجمعية زادكم التعاونية بجدة

افتتاح متجر زادكم الاستهلاكي لجمعية زادكم التعاونية بجدة
المناطق _ عادل الزهراني
أقامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية زادكم حفل تدشين المتجر الاستهلاكي وقام بافتتاح الحفل سعادة الأستاذ “أحمد يحيى الصفحي” مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة بالنيابة عن مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/ محمد حسن القحطاني ، وكان في إستقباله سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية زادكم الأستاذ / عبدالله الحمراني ورئيس اللجنة التأسيسية الأولى للجمعية الدكتور / محمد عمر جمجوم ، و الممثل القدير عبدالله عوض.

وقد ألقى المهندس / جميل فيصل بشيه كلمته حول عقد الشراكة مابين جميعة زادكم التعاونية الاستهلاكية و مجموعة بشيه لأجل تحقيق أهداف الجمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع .
بعد  التدشين قام الأستاذ “أحمد يحيى الصفحي” بعمل جولة تعريفية على أقسام الجمعية والمتمثلة في المتجر الاستهلاكي – وعيادة التغذية – والنادي الصحي – ونادي الأطفال – والمركز التدريبي ، وأخُتتم الحفل بتكريم الأستاذ “أحمد يحيى الصفحي ” وقد أثنى على حسن  الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة وتم إلتقاط بعض الصور التذكارية .
وشكرت مديرة العلاقات العامة والإعلام الأستاذة / فوزية مشهور تعاون الجميع على إنجاح إحتفالية متجر زادكم الاستهلاكي.

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