عبدالله بن بندر يؤكد على ضرورة تنفيذ مبادرات ومخرجات ورشة عمل لتحسين وتطوير خدمات صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

أكد أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر على ضرورة تنفيذ مبادرات ومخرجات ورشة عمل تحسين وتطوير خدمات صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز التي عقدت في فندق الهيلتون بجدة مؤخرا ، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإيجاد حلول عاجلة لتحسين الخدمات المقدمة في الصالة.

وشدد الأمير عبدالله بن بندر على أهمية التعجيل بإنشاء قنوات اتصال مشتركة بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في الصالة، لتسهيل الإجراءات ما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة لهم، موجها سموه بتشكيل لجنة تنسيقية من الجهات المشاركة في الورشة تجتمع بشكل مستمر لمراجعة ما تم تنفيذه من خطط وبرامج، وتتولى في ذات الوقت تقييم مراحل العمل وإيجاد الحلول للمعوقات إن وجدت.

وفي ختام حديثه قدم سموه الشكر للجهات المشاركة في الورشة ، مؤكدا أن الإمارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكافة الجهات بما يحقق التنمية ويقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن.

وخلال الورشة حضرها نحو 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعا حكوميا وأهليا معنيا بخدمات الاستقبال والمغادرة بالمطار ، تمت مناقشة أكثر من 18 ملاحظة تحدياً واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار، كما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة في موسم حج العام الماضي.

واستعرضت الورشة أيضا مراحل رحلة الحاج، والمتمثلة في مرحلة الوصول والاستقبال ومرحلة الإجراءات والكشوفات الصحية ، ومرحلة إجراءات الجوازات ، ومرحلة استلام الأمتعة والحقائب ومرحلة الجمارك وأخيرا مرحلة التفويج إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة ، وعمل المشاركون على تحليل كل مرحلة ، وتم الاتفاق على عدة حلول سيجري تنفيذها وفق جداول زمنية محددة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، كما تم تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة ورصد انعكاسات التطبيق على مستوى الخدمة.

وتأتي ورشة العمل كأحد مخرجات اجتماع لجنة الحج المركزية والهادفة لتحسين وتطوير خدمات الصالة وذلك بما يتوافق ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ما يتطلب عمل كافة الجهات ذات العلاقة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات.