 الحارثي يرعى اللقاء التنشيطي لمسؤولي التوعية الإسلامية ويكرم المدارس المتميزة والمعلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحارثي يرعى اللقاء التنشيطي لمسؤولي التوعية الإسلامية ويكرم المدارس المتميزة والمعلمين

الحارثي يرعى اللقاء التنشيطي لمسؤولي التوعية الإسلامية ويكرم المدارس المتميزة والمعلمين
المناطق _ عادل الزهراني

رعى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اللقاء التنشيطي السنوي الذي نظمته إدارة التوعية الإسلامية لمسؤولي التوعية الإسلامية بمدارس التعليم العام في مكة صباح اليوم الأربعاء الموافق: 21/ 1/ 1439هـ، بمسرح مدارس المعرفة الأهلية بحضور عدد من القيادات التربوية، ومسؤولي التوعية الإسلامية في المدارس.

وأكد المدير العام في كلمته بهذه المناسبة على أهمية الدور المنوط بالمعلمين عموماً ومسؤولي التوعية الإسلامية بالمدارس خصوصاً في الحفاظ على عقل وفكر أبنائنا الطلاب من التشدد والغلو والانحرافات الفكرية لينشأ الجيل وسطياً يُسهم في بناء وطنه ويحافظ على مكتسباته، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من حصص النشاط في توعية الطلاب وتثقيفهم بدينهم وإبعادهم عن كل ما يضرهم عقيدة وفكراً ومواطنةً.
بعد ذلك كرّم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المدارس المميزة في برامج التوعية الإسلامية للعام الدراسي ١٤٣7 ــ ١٤٣٨هــ وعددها ستون مدرسة وستون معلماً.
من جهته ثمّن مدير إدارة التوعية الاسلامية الأستاذ فيصل بن أحمد أبو حيمد للمدير العام رعايته لهذا اللقاء، ودعمه الدائم لبرامج ومناشط التوعية الإسلامية بتعليم منطقة مكة المكرمة مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة. كما وجّه شكره للجهات الداعمة ولمدارس المعرفة الأهلية وفريق قداسة التطوعي.
فيما تخلل اللقاء التنشيطي شرح مفصل لخطة التوعية الإسلامية لهذا العام الدراسي ١٤٣٩هــ، وبرنامج تدريبي بعنوان ( قوة التحفيز) قدمه مدير إدارة التدريب التربوي الدكتور عبدالرحمن الغامدي.

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