أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد, الذي قدم للسلام على سموه .

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالشيخ ابن حميد, متمنياً له التوفيق والنجاح, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر .

من جهته أعرب الشيخ بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .