محافظ الطائف يرعى حفل جائزة إدارة التعليم للتميز

رعى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني حفل جائزة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للتميز لعام 1438 تحت شعار “همم سمت” وذلك على مسرح الإدارة بالفيصلية للبنين وعبر الدائرة المغلقة للبنات على مسرح مبنى الإدارات النسائية ، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي ومساعديه لتعليم البنين والبنات ومديري الإدارات الحكومية ومديري الإدارات والمكاتب.

وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد النفيعي خلال كلمته إلى أن جائزة تعليم الطائف للتميز في دورتها الرابعة تأتي إنفاذا لرؤية المملكة 2030 وإيماناً بأن التميز ليس مجرد عمل نمطي مؤقت بل هو عملية حراك فكري تغذيه دافعية قوية لبلوغ أقصى درجات التقدم .

وأوضح النفيعي إلى أن جائزة التميز والتي تقام للعام الرابع على التوالي تستهدف المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات والتي تمكنت من تحقيق أعلى درجات الاداء المهني والإنتاج خلال العام الدراسي الماضي .

وبين النفيعي أن إدارة التعليم بالطائف تزخر بالكثير من الطاقات والكفاءات المبدعة التي تمتلك روح المنافسة وقد حققت خلال العام المنصرم 56 منجز على مستوى المنطقة والوزارة .

ووجه النفيعي شكره لمعالي محافظ الطائف على رعايته الحفل ودعمه للمتميزين، مقدماً في الوقت ذاته شكره وتقديره للمتميزين والمتميزات الذين يعدون رموزاً يقتدي بها المثابرون . مؤكداً بأن إدارته استحدثت مركزاً للمبادرات النوعية والتميز ومن منطلقاته العمل بمنهجية ورؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل ، وليرعى ذوي القدرات والإمكانات العالية بتقديم المشورة والخبرة لهم. وتخلل الحفل عدد من الفقرات المنوعة شملت أوبريت بعنوان ” وطن التميز ” و أوبريت بعنوان ” همم سمت ” إضافة إلى عرض مرئي عن الجائزة ومراحلها . وكرّم محافظ الطائف مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ سامي العصيمي بدرع تذكاري فيما كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة مها الزايدي مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة فوزيه الحارثي نظير جهودهم وفريق عملهم في انجاح فعاليات حفل وزارة التعليم الذي استضافته الإدارة مؤخرا. ثم توج معالي محافظ الطائف المتميزين والمتميزات من مشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس وإداريين وإداريات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة على ثلاث فئات (الألماسي ، الذهبي ، الفضي ).