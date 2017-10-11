متحدث تعليم جازان: نقل طلاب مدارس العارضة مهمة وطنية ولغة الأرقام تؤكد الجهود

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف في رده على ما نشرته إحدى الصحف بعنوان” فيديو وصور.. “شمس العارضة” تحرق وجوه طلاب مدارس التوأمة”.

أن خطة النقل المدرسي لطلاب العارضة قد بدأت مطلع الأسبوع الحالي وفق خطة التوأمة الجديدة وسط منظومة تعاون متكاملة بين التعليم ومختلف الجهات الحكومية وأن الجهود مستمرة لمتابعة نقل طلاب وطالبات العارضة في هذا الظرف الاستثنائي عبر “139” حافلة مدرسية حتى الآن و”786″ عقدا فرديا للقطاعات الجبلية.

وأشار عطيف أنه ورغم استهداف الميليشيات الحوثية في تصرف غادر وجبان لبعض المباني المدرسية إلا أن التعليم في مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان لم يتوقف ولله الحمد وهكذا هو وطننا الكبير الذي يواصل تنميته ومسيرته المباركة في كل الأحوال والظروف.

وأكد عطيف أنه يأسف للنظرة القاصرة من بعض مراسلي الصحف – وهم قلة – للزج بطلاب المدارس واستغلال براءتهم لصناعة مشاهد تمثيلية بهدف نشر أخبار وتقارير تتجاهل كل الجهود الكبيرة التي تبذل لاستمرار الدراسة بمدارس العارضة وخدمة أكثر من “24” ألف طالب وطالبة في زمن ووقت وظرف استثنائي يتعامل معه تعليم جازان كمهمة وطنية قبل أن تكون تعليمية.

وأشار عطيف أن تعليم جازان يتابع سير الدراسة في العارضة وفق خطط التوأمة الجديدة وخطة النقل المدرسي ولا يدعي الكمال وأن الحلول موجودة بإذن الله لكل ما يستجد أثناء تنفيذ تلك الخطط التي بدأت مطلع الأسبوع الحالي في ضوء التوجيهات العليا ودعم وزارة التعليم للدراسة واستمرارها بمدارس العارضة.

وقدم عطيف شكره وتقديره للإعلاميين الذين شاركوا في الجولة الصحفية الميدانية التي نظمها تعليم جازان قبل يومين للاطلاع على سير الدراسة بمدارس العارضة والجهود الكبيرة لقيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في تنفيذ الخطط والتعامل معها.