 السياحة تعًرف ٧٠ سيدة بفرص العمل السياحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السياحة تعًرف ٧٠ سيدة بفرص العمل السياحي

السياحة تعًرف ٧٠ سيدة بفرص العمل السياحي
المناطق _ بريدة

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية بالهيئة (تكامل) و غرفة تجارة وصناعة القصيم، برنامجاً تعريفياً للسيدات الراغبات بالعمل في القطاع السياح، اقيم في مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم واوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم  بن  علي المشيقح  ان البرنامج حضره 70 سيده من مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم وقال ان الإقبال المميز للحاضرات مؤشر  لاهتمام سيدات القصيم في العمل السياحي ووفقاً لخصوصيتها واشار ان الحاضرات اطلعن على معلومات متميزة قدمها عدد من المتخصصين في مجال السياحة والتراث الوطني وعلى فرص العمل المتاحة في عدد من المجالات السياحية ، وطبيعة الوظائف الخاصة بالنساء فيها مشيراً ان البرنامج التعريفي استمر لاربع ساعات تدريبية معتمدة لتعريف الحاضرات بعدد من الجوانب السياحية وسيمنحن شهادة حضور معتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكان فرع الهيئة العامة للسياحة بمنطقة القصيم قد وجه الدعوة للسيدات الراغبات في المشاركة، وفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة كما خصصت الهيئة رقماً هاتفياً على مدار اليوم للرد على الاستفسارات والتساؤلات للراغبات في المشاركة، وتقديم كافة التسهيلات لهن لضمان تحقيق أقصى الاستفادة من البرنامج.

 

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