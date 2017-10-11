 نائب أمير عسير يستقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يستقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية

نائب أمير عسير يستقبل مجلس إدارة الغرفة التجارية
المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي وأعضاء مجلس الإدارة  .

ورحب  سمو الأمير منصور بن مقرن  بالجميع , مقدماً لهم الشكر والتقدير على ماقدموه خلال فترة إدارتهم لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها , حيث اتسم عملهم بالتميز في دعم الاقتصاد والسياحة بالمنطقة وتمنى سمو نائب أمير منطقة عسير للجميع التوفيق والسداد .

من جانبه قدم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأبها شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولسمو نائبه على ماقدموه من دعم ومساندة لهم وتوجيهاتهم السديدة التي كان لها بالغ الأثر في عمل المجلس 

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