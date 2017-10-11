 إغلاق ٥ محلات تجارية بالخفجي وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إغلاق ٥ محلات تجارية بالخفجي وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

إغلاق ٥ محلات تجارية بالخفجي وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات
المناطق _ سطام الفروان

أغلقت بلدية محافظة الخفجي عدد من المحلات التجارية بسبب مخالفتها للأنظمة لعدم تجاوب أصحابها مع البلدية، جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية الصحية  للبلدية على المحلات التجارية بمركز السفانية وكذلك عمل مسح كامل على محطات الوقود بالطريق السريع الخفجي (بوحدرية – الدمام.

وأوضح  رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني في(تصريح صحافي) : قامت الفرق الميدانية بصحبة عدد من المراقبين في بلدية محافظة الخفجي، بإغلاق عدد من المحلات التجارية بلغت ٥ منشآت تجارية لمخالفة الأنظمة البلدية وذلك بممارسة أنشطتها دون الحصول على تراخيص .

كما تم تحرير عدد من الإشعارات لمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات مع إلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح اوضاعهم حسب الانظمة .

وشدد الحميداني على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية ، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على نظامية المحلات واتباع الإجراءات الرسمية.

ودعا المهندس الحميداني  المواطنين والمقيمين  إلى رفع البلاغات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات ، والتي يتم التعامل معها بشكل فوري.

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