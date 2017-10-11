حائل:السجن لمدة أربع سنوات وتغريمه (10) آلاف ريال وجلده (60) جلدة لمبتز الفتيات

نفذت سجون منطقة حائل، ظهر اليوم الأربعاء، حكم الجلد في حق شاب ابتز مجموعة من الفتيات عن طريق الجوال وبرامج التواصل الاجتماعي، أمام مجمع كليات البنات بمدينة حائل.

ووفقاً لمصادر لصحيفة “تواصل “، فقد صدر الحكم ضد الشاب، في العقد الثالث من عمره، بالسجن لمدة أربع سنوات وتغريمه (10) آلاف ريال وجلده (60) جلدة، بعد ثبوت ما وجّه إليه من تُهم بابتزاز مجموعة من الفتيات عن طريق الجوال وبرامج التواصل الاجتماعي بهدف القيام معهن بمخالفات شرعية.

في حين أثبتت التحقيقات أن الشاب تحصّل على صور ومعلومات عن فتيات من شخص آخر بهدف ابتزازهن، فيما خلصت التحقيقات إلى ارتكاب الشاب لخلوة محرمة مع فتاة أجنبية، والعثور على صور إباحية في جهازه الجوال.