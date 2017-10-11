القوات البرية السعودية تشارك في تمرين الصمصام 6 في باكستان

تشارك القوات البرية الملكية السعودية خلال الأيام القادمة في التمرين المشترك الصمصام 6 مع القوات البرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.ويشارك في التمرين عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديث في بيئات مختلفة ومن أهداف هذا التمرين تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.