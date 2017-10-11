أمين القصيم يعقد لقاء مفتوح مع منسوبي بلدية الديرة الفرعية ببريدة

عقد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي يوم أمس الثلاثاء لقاء مفتوح مع منسوبي بلدية الديرة الفرعية ببريدة في مسرح مبنى وكالة الخدمات وبحث اللقاء الذي عقد بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالعزيز المهوس تطوير الأداء ورفع مستوى العمل الميداني ومراجعة الأداء في مجالات الرقابة الميدانية والصحية.

وأكد أمين القصيم خلال اللقاء على أهمية الأمانة والعناية في مختلف الجوانب البلدية والتركيز على تقديم الخدمات للمستفيدين بالشكل المطلوب وتعزيز العمل في مجالات الرقابة في هذا الجانب وفق ما يحقق رضى المجتمع عن الخدمات البلدية بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات في هذا الجانب.

هذا واستمع أمين القصيم خلال اللقاء إلى احتياجات العمل والعاملين في بلدية الديرة الفرعية والسعي إلى جميع ما يحقق التميز النوعي وفق التطلعات.