مدير عام هيئات عسير يزور مدير شرطة المنطقة

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع عسير الشيخ عبدالرحمن بن ضيف الله القرني، بزيارة رسمية لسعادة مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، في مكتب سعادته بمقر شرطة عسير، وقد كان في استقبالهم سعادة مدير الشرطة، ومدير مكتبه سعادة العقيد سفر القحطاني، ومدير العلاقات العامة بشرطة عسير سعادة الرائد زيد الدباش وقد رحب سعادته بالشيخ الشهري ومرافقيه وقدم شكره لفرع الهيئة بمنطقة عسير على مايقوم به من أعمال جليلة مشيداً بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله من دعم واهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم شكره كذلك لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على توجيهاته السديدة والنيّرة للنهوض بالعمل الميداني، وتم التفاهم حول التعاون المشترك بين القطاعين الهامين التي تعد مكملة لبعضها وتعمل في ميدان أمني واحد، والتي من شأنها الإرتقاء بالعمل وانتظامه وسيره على الوجه المطلوب ، من جانبه قدم الشيخ الشهري شكره وثناءه العاطر لسعادة اللواء القرزعي على حسن الإستقبال وبشاشة الوجه وكرم الضيافة، سائلا المولى جل وعلا أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم مايخدم الدين ويعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد.