ابتدائية هشام بن حكيم بالرياض تقيم برنامج التمور الموسمي الثالث

افتتح مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني وقائد المدرسة عبدالله الجبر برنامج التمور الموسمي الثالث بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية تحت شعار ” بيت لا تمر فيه جياع أهله “.

وقد أشاد الزهراني بفكرة البرنامج الهادف في تعليم الطلاب أنواع التمور وأيضاً حرص المدرسة في توعية الطلاب بجانب دور الأسرة في تعويد الأبناء منذ الصغر على تناول التمور بأنواعها لأن السلوك الغذائي عادة مكتسبة منذ الصغر.

من جهة آخرى أوضح كلاً من أمين مركز مصادر التعلم الأستاذ ناصر بن صالح العقيل ورائد النشاط الأستاذ خالد بن صالح الحسون أن الغرض من هذا البرنامج هو ترسيخ أهمية وفوائد التمور في ذهن الطلاب ، إضافة إلى تغيير الجو الدراسي المعتاد للطلاب وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وفي ختام البرنامج قدم الزهراني شكره لقائد المدرسة وأمين المركز ورائد النشاط على جهودهم المستمرة في إنجاح برامج وأنشطة المدرسة .