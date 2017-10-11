 الأمير أحمد بن فهد يشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المائية والمحافظة على المنتجات الزراعية الوطنية وتشجيعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد يشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المائية والمحافظة على المنتجات الزراعية الوطنية وتشجيعها

الأمير أحمد بن فهد يشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المائية والمحافظة على المنتجات الزراعية الوطنية وتشجيعها
المناطق _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك ومنسوبي الهيئة.

واطلع سموه على تقريرٍ عن منجزات الهيئة لخلال الفترة المنصرمة، مشيداً سموه بما تبذله الهيئة في سبيل تطوير مشروعات الري والإفادة من المنتوجات الزراعية الوطنية، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الزراعي من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –يحفظهما الله-، وأكد سموه على ضرورة العمل على تنفيذ الدراسات التي تسهم في تطوير عمل الهيئة وتحافظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشدداً سموه على أهمية تطوير العاملين في الهيئة، وتوعية المزارعين بأحدث الأساليب المستخدمة في الري، والمحافظة على المنتجات الزراعية الوطنية وتشجيعها، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم الدكتور فؤاد المبارك، مدير عام المؤسسة العامة للري باسمه وباسم منسوبي الهيئة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على حرص سموهما واهتمامهما بعمل الهيئة، وما وجه به سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله من توجيهات تدعم توجهات المؤسسة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

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