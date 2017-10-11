 الأمير أحمد بن فهد ينوه بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية اليابانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد ينوه بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية اليابانية

الأمير أحمد بن فهد ينوه بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية اليابانية
المناطق _ عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس (الأربعاء)، سعادة سفير اليابان لدى المملكة السيد نوريهيرو أوكودا والسكرتير الثاني بالقسم الاقتصادي بالسفارة السيد نوريوكي اونكوتشي.

منوهاً سموه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، والنمو الذي شهدته منذ بدايتها في عام 1938م، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً يحفظه الله على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تسعى إليه المملكة من مد جسور التعاون والصداقة مع مختلف الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، ومنها اليابان، وما تحرص عليه المملكة من أن تبنى هذه العلاقات على أسس متينة وراسخة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، متمنياً سموه لحكومة وشعب اليابان دوام النمو والازدهار.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الهدايا التذكارية.

من جهته ثمن سفير اليابان لدى المملكة السيد أونكوتشي رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لحفل افتتاح مصنع شركة متسيوبيشي اليابانية، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية للحفل، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على فتح آفاق التعاون المشترك، وتعزيز التعاون، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والرخاء.

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