مدير صحة تبوك يكرم ممرض أنقذ مسن من الدخول في ” غيبوبة سكر “

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم الممرض خالد سالم الشمسان الذي يعمل في مركز صحي الظهرة بمحافظة حقل وذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور محمد بن رحيل البلوي ومشرف قطاع حقل بالنيابة عبدالمنعم بن أحمد الغيثي ومدير المراكز الصحية بمحافظة حقل الأخصائي محمد بن زايد العمراني.

وأثنى الدكتور الغامدي على ماقام به الممرض الشمسان من عمل إنساني وواجب وطني يعكس المستوى الرائع من الكفاءات التمريضية السعودية متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح .

وجاء هذا التكريم بعد أن ضرب الممرض الشمسان أروع الأمثلة في التعامل الإنساني والمهني مع أحد المرضى كبار السن (٧٠) عاماً الذي كان يعاني من انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم عند مراجعته للمركز الصحي ، حيث قام الممرض بعمل الإجراء الطبي الاسعافي اللازم له في مثل هذه الحالة وانقاذ المسن من الدخول في غيبوبة السكر وتحويله من قبل طبيب المركز إلى المستشفى وعند رفض المريض التحويل وأصر على مغادرة المركز رافقه الممرض الشمسان الى منزله واستدعى أبنائه واقنع المريض بضرورة تناول وجبة طعام تحت مراقبة وملاحظة الممرض الذي غادر منزل المريض بعد أن أجرى له فحص آخر للسكر واطمئن على وضع المريض الصحي وأنه تجاوز مرحلة الخطر ، مما كان له أثر طيب في نفس المريض وعائلته الذين قدموا شكرهم لهذا الممرض نظير ماقدمه من خدمة تمريضية وإنسانية لهذا المريض المسن.