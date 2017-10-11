 أمير منطقة الباحة يستقبل ذوي شهيدي الواجب أحمد وناصر الزهراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الباحة يستقبل ذوي شهيدي الواجب أحمد وناصر الزهراني

أمير منطقة الباحة يستقبل ذوي شهيدي الواجب أحمد وناصر الزهراني
المناطق _ الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم كلاً من عبد ربه بن أحمد الزهراني والد الشهيد أحمد الزهراني، وعلي محمد الزهراني شقيق الشهيد ناصر بن محمد الزهراني، اللذين استشهدا وهما يدافعان عن وطنهما في الحد الجنوبي.
وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بذوي الشهيدين، مقدماً سموه تعازي القيادة الحكيمة وفقها الله لهم ولأسرهم، سائلاً الله أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكد سمو أمير منطقة الباحة أنّ ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم هو واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة ومصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء هذا الوطن، مشيراً إلى أنّ القيادة الرشيدة – أيدها الله – وجميع أبناء الوطن يقدّرون وبكل إجلال تلك البطولات والتضحيات لجنودنا البواسل في الذود عن تراب هذا الوطن، وأن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدٍ يحاول المساس بأمن وطننا.
من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير المنطقة على الاهتمام الدائم بأبناء الوطن في كل مكان, مؤكدين أنهم جميعا فداء للوطن، عادين استشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة شرفا وفخرا لهم.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي

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