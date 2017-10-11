 أمير القصيم يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة

أمير القصيم يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم بمكتبة في ديوان أمارة المنطقة , نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل .

ورحب سموه به مباركاً له الإنجازات الرياضية التي تحققها المملكة , مثنياً سموه على الخطوات التطويرية التي تقدمها الهيئة بالمملكة , مؤكداً بأن رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ لقطاع الرياضة في شتى المجالات الرياضية ومافيها من خدمة للشباب .

من جهته قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره لسمو امير منطقة القصيم على ماوجده من حفاوة ودعم للقطاع الرياضي بالمنطقة .

حضر اللقاء مدير هيئة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني

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