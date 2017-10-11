أمير القصيم يشيد بدور الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالدور الذي تقوم به الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة في مجال قطاع الثروة الحيوانية ، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات مهرجان أضحيتي العاشر والذي أقيم بمدينة الأنعام ببريدة ، وتفعيل دور الشباب ، والتعاون مع المجتمع ، والتكامل مع القطاعات المتخصصة لخدمة المستفيد ، إضافة إلى الدور الذي تقدمه للخدمة المجتمعية من خلال الخدمات التي تقدمها باعتبار الجمعية حق مشروع لجميع العاملين بمجالها ، مبدياً إعجابه بما وصلت إليه الجمعية في كافة أعمالها ، وما أوجدته من تفعيل لدور الشباب بالمهرجان ، والمستفيدين من خدمات الجمعية بشكل عام في رابطة المربين من ملاك الثروة الحيوانية ، حاثاً مسئولي الجمعية على مضاعفة الجهود لتؤدي الجمعية دورها في تطوير واقع الثروة الحيوانية والمساهمة عبر إيجاد حلول لحوادث الإبل السائبه بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة , بالإضافة إلى تقديم الخدمات والخبرات العلمية لأعضائها لتحقق جدواها الاقتصادية والاجتماعية .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة عبدالله المقبل وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه تقريراً عن مشاركة الجمعية في فعاليات أضحيتي ، مستمعاً إلى شرح مفصل عما تضمنه التقرير من أهداف وبرامج الجمعية التي تعمل على تقديمها , من خلال مشاريعها وخططها المستقبلية.

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المانع.