 جهاز عرض يتسبب بإحراق فصل مدرسة بنات بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جهاز عرض يتسبب بإحراق فصل مدرسة بنات بحائل أمير القصيم يشيد بدور الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية أمير القصيم يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير فيصل بن مشعل يدشن حملة التشجير تحت عنوان “أرض القصيم خضراء” أمير منطقة الباحة يستقبل ذوي شهيدي الواجب أحمد وناصر الزهراني مدير صحة تبوك يكرم ممرض أنقذ مسن من الدخول في ” غيبوبة سكر “ الأمير أحمد بن فهد ينوه بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية اليابانية تعاون سياحي و صحي بالطائف نائب أمير الشرقية : يحث على عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير محافظة الخفجي أمين الأحساء يوقع عقد استثمار فرز وتدوير نفايات المخالفات الإنشائية اعتداء على وافد بالخرج بالطعن وبمادة “الاسيد” “والأمن” يقبض على أحد الجناة خلال زيارة لتعزيز آفاق التعاون بين الجامعات السويدية والجائزة.. سفير مملكة السويد يشيد بجائزة الملك فيصل العالمية

جهاز عرض يتسبب بإحراق فصل مدرسة بنات بحائل

جهاز عرض يتسبب بإحراق فصل مدرسة بنات بحائل
المناطق _ حائل

تسبب  التماس كهربائيا في جهاز العرض “البروجيكتر” في أحد فصول الابتدائية الثانية والأربعون بحي البادية بحائل ,بحريق لم يتجاوز ذات الفصل صباح اليوم .

واشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم حائل ابراهيم رجاء الجنيدي, أن الحادث لم يُخٍّلف أي إصابات في الطالبات والمعلمات ومنسوبات المدرسة ولله الحمد.

مضيفاً, ان قائدة المدرسة مها الهمزاني قامت بتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بإخلاء الطالبات من المبنى خلال دقيقة واحدة ,مما ضمن سلامتهن, ومن تم تبليغ إبلاغ أولياء الأمور لاستلام الطالبات، فيما تم إبلاغ الدفاع المدني التي باشرت الحريق بسرعة مما أسهم في الحد من انتشار الحريق الذي لم يتجاوز فصل دراسي واحد.

واضاف “الجنيدي” ان قائدة المدرسة ابلغت  الشركة السعودية للكهرباء التي باشرت الموقع وقطعت التيار الكهربائي الخارجي عن المدرسة.

واختتم متحدث تعليم حائل حديثه, أنه تم استلام الموقع من إدارة الأمن والسلامة بتعليم حائل وفرق إدارة التشغيل والصيانة لإعادة تأهيل الفصل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>