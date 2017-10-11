جهاز عرض يتسبب بإحراق فصل مدرسة بنات بحائل

تسبب التماس كهربائيا في جهاز العرض “البروجيكتر” في أحد فصول الابتدائية الثانية والأربعون بحي البادية بحائل ,بحريق لم يتجاوز ذات الفصل صباح اليوم .

واشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم حائل ابراهيم رجاء الجنيدي, أن الحادث لم يُخٍّلف أي إصابات في الطالبات والمعلمات ومنسوبات المدرسة ولله الحمد.

مضيفاً, ان قائدة المدرسة مها الهمزاني قامت بتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بإخلاء الطالبات من المبنى خلال دقيقة واحدة ,مما ضمن سلامتهن, ومن تم تبليغ إبلاغ أولياء الأمور لاستلام الطالبات، فيما تم إبلاغ الدفاع المدني التي باشرت الحريق بسرعة مما أسهم في الحد من انتشار الحريق الذي لم يتجاوز فصل دراسي واحد.

واضاف “الجنيدي” ان قائدة المدرسة ابلغت الشركة السعودية للكهرباء التي باشرت الموقع وقطعت التيار الكهربائي الخارجي عن المدرسة.

واختتم متحدث تعليم حائل حديثه, أنه تم استلام الموقع من إدارة الأمن والسلامة بتعليم حائل وفرق إدارة التشغيل والصيانة لإعادة تأهيل الفصل.