 “5” شراكات مجتمعية لتأهيل “35” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“5” شراكات مجتمعية لتأهيل “35” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض

“5” شراكات مجتمعية لتأهيل “35” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض
المناطق _ الرياض

اطلقت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية ست شراكات مجتمعية لتأهيل 35 نزيلة من فتياتها المشمولات بالرعاية للحياة الاجتماعية وسوق العمل.

وتقوم هذه الشراكات التي يقدمها اكثر من 40 مدربة معتمدة في مختلف التخصصات على تنفيذ مجموعة من الورش والبرامج التدريبية والتثقيفية والحوارية للفتيات طوال العام بمايتوافق مع اهداف المؤسسة في اربع مجالات وهي “مجال التوعية الدينية بالتعاون مع ادارة التوعية الاسلامية بوزارة التعليم ومكاتب الدعوة والارشاد بغرب الديرة والسلي والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن ، والمجال التطوعي بالتعاون مع مؤسسة اريس الوقفية ومجال التقنية والمعلومات بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني وكذلك مجال التثقيف وتطويز الذات بالتعاون مع المركز الجامعي في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية

تأتي هذه الشراكات لتعكس جهود مؤسسة رعاية الفتيات المبذولة لخدمة هذه الفئة التي ترعاها من خلال تزويدهن بالمهارات الاجتماعية والمهنية اللازمة لمساعدتهن على الاعتماد على انفسهن وتوفير اسباب الحياة الكريمة لهن بعد انتهاء محكومياتهن وخروجهن للمجتمع .

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