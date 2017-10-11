وزير يمني يؤكد أهمية دعم المنظمات الدولية لحماية البيئة في بلاده

أكد وزير المياه والبيئة اليمني، عزي هبة الله علي شُريم، اليوم، على أهمية الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية للبيئة في اليمن.

وأوضح شريم خلال لقائه المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، نادية مكرم، أن البيئة في اليمن بحاجة إلى حماية لإنقاذها بعد الأضرار الكبيرة التي طالتها جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية على الدولة والشعب اليمني.

من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) على أهمية تكثيف الجهود لحماية البيئة اليمنية المتنوعة من الأضرار التي تعاني منها”، مقدمة الدعوة للوزير شُريم للمشاركة في إجتماع مجلس أمناء المركز والذي سيعقد في 19 أكتوبر 2017 بالعاصمة المصرية القاهرة.