 الأحد.. العدل تدشن أعمال المحاكم التجارية المتخصصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاحتلال الإيراني يختطف ثلاثة أحوازيين قسراً الأحد.. العدل تدشن أعمال المحاكم التجارية المتخصصة وزير يمني يؤكد أهمية دعم المنظمات الدولية لحماية البيئة في بلاده الأمم المتحدة : هجمات حكومة ميانمار على مسلمي الروهينجا كانت ممنهجة لطردهم سفير المملكة لدى اليمن وعدد من المسؤولين يشاركون في ورشة عمل بالعاصمة البلجيكية تحت عنوان ” اليمن رؤى مستقبلية “ “5” شراكات مجتمعية لتأهيل “35” نزيلة في رعاية الفتيات بالرياض جهاز عرض يتسبب بإحراق فصل مدرسة بنات بحائل أمير القصيم يشيد بدور الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية أمير القصيم يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير فيصل بن مشعل يدشن حملة التشجير تحت عنوان “أرض القصيم خضراء” أمير منطقة الباحة يستقبل ذوي شهيدي الواجب أحمد وناصر الزهراني مدير صحة تبوك يكرم ممرض أنقذ مسن من الدخول في ” غيبوبة سكر “

الأحد.. العدل تدشن أعمال المحاكم التجارية المتخصصة

الأحد.. العدل تدشن أعمال المحاكم التجارية المتخصصة
المناطق_الرياض

يدشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الأحد المقبل ، أعمال المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها رسمياً تحت مظلة وزارة العدل، وذلك في حفل يقام بالعاصمة الرياض بحضور عدد من الوزراء والسفراء وخبراء في مجالات القانون والاقتصاد والاستثمار .

ويقام ضمن حفل تدشين أعمال المحاكم التجارية معرضاً تعريفياً وتفاعلياً يضم بين جنباته عدداً من مشاريع ومبادرات الوزارة بحضور مدرائها للتعريف بها ومناقشة الحضور بأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما يتم في الحفل استعراض التسلسل التاريخي لتطوير القضاء التجاري بدءاً من إلحاقها بديوان المظالم وصولاً إلى إتمام سلخها لوزارة العدل.

وتنظم الوزارة، ضمن فعاليات الحفل، ندوة علمية متخصصة تناقش أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030.

يشار إلى أن المحاكم التجارية قد باشرت أعمالها غرة محرم الجاري في ثلاثة محاكم في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية في عدد من مدن المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>