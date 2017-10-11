الأحد.. العدل تدشن أعمال المحاكم التجارية المتخصصة

يدشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الأحد المقبل ، أعمال المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها رسمياً تحت مظلة وزارة العدل، وذلك في حفل يقام بالعاصمة الرياض بحضور عدد من الوزراء والسفراء وخبراء في مجالات القانون والاقتصاد والاستثمار .

ويقام ضمن حفل تدشين أعمال المحاكم التجارية معرضاً تعريفياً وتفاعلياً يضم بين جنباته عدداً من مشاريع ومبادرات الوزارة بحضور مدرائها للتعريف بها ومناقشة الحضور بأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما يتم في الحفل استعراض التسلسل التاريخي لتطوير القضاء التجاري بدءاً من إلحاقها بديوان المظالم وصولاً إلى إتمام سلخها لوزارة العدل.

وتنظم الوزارة، ضمن فعاليات الحفل، ندوة علمية متخصصة تناقش أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030.

يشار إلى أن المحاكم التجارية قد باشرت أعمالها غرة محرم الجاري في ثلاثة محاكم في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية في عدد من مدن المملكة.