 الاحتلال الإيراني يختطف ثلاثة أحوازيين قسراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الاحتلال الإيراني يختطف ثلاثة أحوازيين قسراً

الاحتلال الإيراني يختطف ثلاثة أحوازيين قسراً
المناطق_الأحواز

شنت قوات الاحتلال الإيراني للاحواز العربية حملة أمنية شرسة على عدد من المناطق الأحوازية، اختطفت خلالها ثلاثة مواطنين وقادتهم إلى مكان مجهول.

من جانبها كشفت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” عن قيام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإيراني بمداهمة حي “الثورة” غربي مدينة الأحواز العاصمة مساء الثلاثاء، واعتقلت ناشطين أحوازيين هما رسول نبي الساري، وشقيقه محمد نبي الساري، ونقلتهم إلى مكان مجهول.

وأضافت المصادر بأن عناصر الاحتلال قاموا بضرب الأسير أمام زوجته وطفليه دون مراعاة لحقوقهم والاهتمام بمشاعرهم منتهكين كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تفرض مراعاة حقوق العوائل وعدم التعرض لها تحت أي ذريعة كانت.

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